Filenin Sultanları, ABD'yi devirdi! 8. maçta 6. galibiyet

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi Filenin Sultanları 3-2 kazanmayı başardı.

Filenin Sultanları, ABD'yi devirdi! 8. maçta 6. galibiyet
Editör: Yasin Kerim Aşan
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FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasının heyecanı ABD'de yaşanıyor. Milletler Ligi'nin son şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci haftadaki son maçında ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi.

Zorlu karşılaşma, Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynandı.

Ay-yıldızlılar, ilk sette rakibine 25-21 kaybederek maçta 1-0 geriye düştü. İkinci ve üçüncü seti 25-20 ve 25-21'lik skorlarla kazanan Filenin Sultanları, maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü seti ABD 25-12 kazanınca maçın galibini karar seti belirledi. Son sette Filenin Sultanları, ABD'yi 15-12 yenerek maçı da 3-2 kazandı.

Filenin Sultanları, ABD'yi devirdi! 8. maçta 6. galibiyet - Resim : 1

A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet aldı ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Son Milletler Ligi şampiyonu "Filenin Sultanları", 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta maçlarında Tayland, Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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