Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi! İşte müthiş zaferden notlar

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadelesinde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Milli Takım, ABD etabındaki üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 21.00’de Güney Kore ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi! İşte müthiş zaferden notlar
Editör: Yasin Kerim Aşan
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FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci hafta mücadeleleri ABD'de devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci hafta mücadelesindeki ikinci maçında Sırbistan ile karşı karşıya geldi.

Dünya 1 numarası ve son Milletler Ligi şampiyonu Filenin Sultanları, Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanan karşılaşmada Sırbistan'ı 18-25, 31-33, 25-21 ve 21-25'lik setlerle 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Filenin Sultanları bu sonuçla, organizasyonun ikinci haftasındaki ikinci, Milletler Ligi'ndeki altıncı müsabakasında 4'üncü galibiyeti elde etti.

Milli takım, Almanya galibiyetiyle (3-1) başladığı ABD etabındaki üçüncü karşılaşmasında yarın TSİ 21.00’de Güney Kore ile mücadele edecek.

Filenin Sultanları, VNL'nin Antalya'da düzenlenen ilk haftasında iki galibiyet, iki mağlubiyet almıştı.

Filenin Sultanları, Sırbistan'ı devirdi! İşte müthiş zaferden notlar - Resim : 1

"Filenin Sultanları"nın VNL'in ikinci haftasında yapacağı karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

29 Mayıs Çarşamba

22.30 Almanya-Türkiye (1-3)

31 Mayıs Cuma:

03.30 Sırbistan-Türkiye (1-3)

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI KADROSU

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıkladığı milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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