Galatasaray başkentte 3 puanı aldı! Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü 3-0 yendi

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki nefes kesen şampiyonluk yarışı sürüyor. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibinin puan kaybıyla birlikte liderliğe yükselen Galatasaray, 26. hafta mücadelesinde deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ve 13. dakikada Kerem Demirbay'ın golüyle öne geçen Galatasaray, 15. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle farkı 2'ye çıkardı. 39. dakikada dünyaca ünlü golcüsü Icardi'nin penaltıdan kaydettiği golle skoru 3-0'a getirmeyi başaran Galatasaray, maçı da bu skorla kazandı ve puanını 69'a yükseltti.

GALATASARAY'DAN ÜST ÜSTE 10 GALİBİYET

Galatasaray, resmi maçlarda üst üste 10. galibiyetini elde etti.

Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda sahaya çıktığı son 10 maçı da kazanan Galatasaray, Süper Lig'de ise üst üste 7. kez galip geldi.

Ankaragücü'nü 3-0 mağlup eden Galatasaray'ın Süper Lig'deki yenilmezlik serisi de 14 maça çıktı. Ligde son yenilgisini 11 Kasım 2023'te Hatayspor'a karşı yaşayan "Cimbom", daha sonraki 14 müsabakada 12 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

CİMBOM KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3. maçında da gol yemedi. Ligdeki son golünü 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçında yiyen sarı-kırmızılılar, Yılport Samsunspor'u 2-0, RAMS Başakşehir'i 2-0, MKE Ankaragücü'nü ise 3-0'la geçti.

Kalesinde gördüğü 14 golle, ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, bu sezon 26 maçın 14'ünde kalesini gole kapattı.

KEREM DEMİRBAY'IN YÜKSEK FORMU SÜRÜYOR

Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, hafta içi Avrupa maçından sonra ligde de gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmanın 13. dakikasında Galatasaray'ı öne geçiren Kerem, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında da Sparta Prag karşısında sarı-kırmızılıların ilk golünü atmıştı.

Süper Lig'deki ikinci golünü atan Kerem, daha önce Sivasspor deplasmanında rakip fileleri havalandırmıştı.

MKE ANKARAGÜCÜ'NDE KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

MKE Ankaragücü'nün Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi. Ligdeki son 4 maçında sadece 1 puan alan sarı-lacivertliler, 29 puanda kaldı ve düşme hattıyla puan farkı 1'e düştü.

OKAN BURUK'UN HEDEFİ LİGDE VE AVRUPA'DA ŞAMPİYONLUK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

MKE Ankaragücü'nün sahasında çok ateşli taraftar önünde oynadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

- Zor bir deplasman bekliyorduk. Uzun süre sonra ilk seyircili maçlarıydı. Maça iyi başlamak önemliydi. Rakibimiz taraftarıyla coşkuyu oluşturmadan skoru bulmalıydık. İlk 15 dakikada bunu başardık. Erken goller bizi yukarı, rakibimizi aşağıya çekti. Oyunun genelinde üstün olan taraftık. İstediğimiz 3 puanı aldık. Sakatlık olmayan güzel bir maç oldu. Saha zemininde de 10 gün önceyle büyük fark oluşmuş. Burada iyi bir bakım çalışması yapıldı. Oyuncu sağlığını etkileyecek bir zemin olmadı. Bu bakımı yapanlara teşekkür ediyorum.

Okan Buruk, 3 kupada da hedeflerinin olduğunu ve şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.

Çok değerli oyuncularla çalıştığını ve takımın ruhunu 2000'deki UEFA Kupası'nı kazanan takıma benzettiğini anlatan Buruk, "Şampiyonluğa olan inancımızı net bir şekilde gösteriyoruz. Avrupa'daki başarıyı da çok istiyoruz. 2000 ruhuna benzetmek istiyorum takımı. İlk yarıda oyun olarak bunu ortaya koyduk. O dönemki başarılara ulaşmak için daha fazlasını yapmamız lazım. Hedefimiz ligde şampiyonluk, Avrupa'da da tekrar final oynayabilmek. Bu hedefleri gerçekleştirmek bizim için önemli hayaller." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 3 puanın önemine vurgu yapan Buruk, "Bu maçı şampiyonluk maçlarından biri olarak görüyorum. Ankaragücü taraftarının önünde oynamak çok zordur. Şampiyonluğa oynayan iki takım da kazanarak gittiği için kimsenin puan kaybına tahammüllü yok. Her maçı şampiyonluk maçı olarak görüyorum. Biz kazanarak gitmek istiyoruz. Bütün maçları kazanmamız lazım sezon sonuna kadar. Sondan bir hafta önce oynanacak derbide mi belli olacak yoksa daha önce mi, rakibin oynadığı maçlara da bağlı. Hedefimiz o maça şampiyon çıkmak. İki takım da bunu hayal ediyor." diye konuştu.

OKAN BURUK'TAN SÜPER KUPA AÇIKLAMASI

Okan Buruk, Fenerbahçe'yle oynayacakları Süper Kupa maçının tarihinin henüz belli olmamasıyla ilgili soruya şu cevabı verdi: