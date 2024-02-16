Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların tarihleri belli oldu! İşte kupada çeyrek final programı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Son 8 takım, kupada adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkacak. TFF, çeyrek final maçlarının tarihlerini açıkladı. İşte birbirinden çekişmeli geçmesi beklenen maçların tarihleri...
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final ve muhtemel yarı final eşleşmeleri de belli olmuştu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan son açıklamada, çeyrek final karşılaşmalarının oynanacağı tarihler duyuruldu.
Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:
27 Şubat Salı:
20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)
28 Şubat Çarşamba:
17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)
29 Şubat Perşembe:
20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)
Kaynak: Anadolu Ajansı