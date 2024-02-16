Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların tarihleri belli oldu! İşte kupada çeyrek final programı

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam edecek. Son 8 takım, kupada adını yarı finale yazdırmak için sahaya çıkacak. TFF, çeyrek final maçlarının tarihlerini açıkladı. İşte birbirinden çekişmeli geçmesi beklenen maçların tarihleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda maçların tarihleri belli oldu! İşte kupada çeyrek final programı
Son Güncelleme:

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Son 16 turunun tamamlanmasının ardından geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen kura çekiminde çeyrek final ve muhtemel yarı final eşleşmeleri de belli olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan son açıklamada, çeyrek final karşılaşmalarının oynanacağı tarihler duyuruldu.

Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şu şekilde:

27 Şubat Salı:

20.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe (Eryaman)

28 Şubat Çarşamba:

17.30 Trabzonspor-RAMS Başakşehir (Papara Park)
20.45 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

29 Şubat Perşembe:

20.45 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük (RAMS Park)

Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da ilk 20'de!Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa'da ilk 20'de!Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# ziraat türkiye kupası # çeyrek final # son dakika
Çok Okunanlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Bakanlık bin 500 personel alacak! KPSS şartı aranmıyor: İşte aranan şartlar
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür o şehri uyardı!
Erdoğan emekli bayram ikramiyelerini açıkladı
Erdoğan emekli bayram ikramiyelerini açıkladı
Toprak altında kalan işçilerin yeri tespit edildi
Toprak altında kalan işçilerin yeri tespit edildi
İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları
İşte tarihteki en ölümcül maden kazaları
Öne Çıkanlar AFAD: "ARAMA SAHASINDA BAZI ÇATLAMALAR OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİK" | Ulusal Haber AFAD: "ARAMA SAHASINDA BAZI ÇATLAMALAR OLDUĞUNU GÖZLEMLEDİK" | Ulusal Haber Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor Bu ilçeyi 150 yıldır aynı aile yönetiyor