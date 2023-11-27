Galatasaray-Manchester United Maçı Ne Zaman? Saat Kaçta Hangi Kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray taraftarı önünde İngiliz ekip Manchester United'ı ağırlayacak. İngiltere'de Manchester United'la oynanan ilk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Galatasaray, sahasında da galibiyet alarak gruplarda üst sıralara yerleşmek ve son maç öncesi avantajlı konuma geçmek istiyor.

Galatasaray-Manchester United Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Galatasaray ile Manchester United arasındaki rövanş maçı 29 Kasım 2023 Çarşamba günü oynanacak.

Müsabaka saat 20.45'te başlayacak ve maç EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Manchester'da Önemli İsimler Eksik

Danimarkalı oyuncu Eriksen’in 29 Kasım’da oynanacak Galatasaray maçında kesin olarak forma giymesi beklenmiyor. Rasmus Höjlünd’un ise ay sonuna kadar takıma katılmasının beklendiği ancak Galatasaray'la oynanacak maça yetişip yetişmeyeceğinin belirsiz olduğu belirtiliyor.

İngiliz devinde Casemiro ve Lisandro Martinez’in de sakatlığı bulunuyor.

Rashford Cezalı

Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta maçında Kopenhag karşısında kırmızı kart gören Marcus Rashford da Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.