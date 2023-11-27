Kasımpaşa'da Kemal Özdeş İstifa Etti!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş görevinden alındı.

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş İstifa Etti!
Kasımpaşa'da Kemal Özdeş İstifa Etti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş istifa etti.

Kasımpaşa'da Kemal Özdeş İstifa Etti!

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş Konyaspor maçı sonrası görevinden istifa etmiştir. Sayın Kemal Özdeş’e kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kemal Özdeş 2023 Nisan ayında üçüncü kez takımın başına geçmişti.

Özdeş yönetiminde bu sezon çıktığı 13 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan toplayan İstanbul ekibi, 8'inci sırada yer alıyor.

Kasımpaşa, Kemal Özdeş'in teknik direktörlüğünde ligdeki son 3 maçtan mağlup ayrılmıştı.

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