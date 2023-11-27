UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Manchester United maçının hakemi belli oldu.

Galatasaray-Manchester United Maçına İspanyol Hakem!

Rams Park'ta 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 0-0 biten Milan - Newcastle United ve Leipzig'in 3-1 kazandığı Kızılyıldız maçlarında düdük çalan Sanchez, A Milli Takım'ın EURO 2024 yolunde deplasmanda 2-1 galip geldiği Ermenistan maçında da görev yapmıştı.