Galatasaray-Manchester United Maçına İspanyol Hakem!

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Manchester United maçını İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek.

Galatasaray-Manchester United Maçına İspanyol Hakem!
Galatasaray-Manchester United Maçına İspanyol Hakem!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Manchester United maçının hakemi belli oldu.

Galatasaray-Manchester United Maçına İspanyol Hakem!

Rams Park'ta 29 Kasım Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Sanchez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 0-0 biten Milan - Newcastle United ve Leipzig'in 3-1 kazandığı Kızılyıldız maçlarında düdük çalan Sanchez, A Milli Takım'ın EURO 2024 yolunde deplasmanda 2-1 galip geldiği Ermenistan maçında da görev yapmıştı.

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# Galatasaray # Manchester United
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