Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama

Galatasaraay'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez'in sol üst arka adele grubunda 2.derece strain(zorlanma) tespit edildi.

Galatasaray'dan Davinson Sanchez'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
Galatasaray'dan Davidson Sanchez'in Sağlık Durumu Hakkında Açıklama
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Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sakatlığı belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de konuk ettiği Corendon Alanyaspor'u 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Davinson Sanchez sakatlık yaşamıştı. Maçın 79. dakikasında yerini Victor Nelsson'a devreden Sanchez'in sakatlığı belli oldu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, çekilen MR neticesinde oyuncunun sol üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma) tespit edildiği belirtilirken tedavi sürecinin başladığı vurgulandı.

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