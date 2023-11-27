LaLiga'nın 14. hafta mücadelesinde Real Madrid, Cadiz'e konuk oldu. Eflatun-beyazlılar maçı 3-0 kazanırken golleri Rodrygo (2) ve Bellingham'la buldu.

Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo'yu Geçti!

İngiliz futbolcu Jude Bellingham maçta attığı golle bu sezon 14. golünü kaydetti. Bellingham böylece İspanyol devinin tarihinde ilk 15 maçta en fazla gole ulaşan futbolcu oldu. Bir önceki rekor ise 15 maçta 13 gole ulaşan Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano'ya aitti.

20 yaşındaki futbolcu 15 maçta attığı 14 golün yanı sıra 3 de asist kaydetti.

Real Madrid sezon başında genç yıldızı Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.