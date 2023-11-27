Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo'yu Geçti!

La Liga'nın 14.hafta mücadelesinde Real Madrid, Cadiz'i 3-0'la geçerken Bellingham yeni bir rekora imza attı.

Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo'yu Geçti!
Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo'yu Geçti!

LaLiga'nın 14. hafta mücadelesinde Real Madrid, Cadiz'e konuk oldu. Eflatun-beyazlılar maçı 3-0 kazanırken golleri Rodrygo (2) ve Bellingham'la buldu.

Jude Bellingham, Cristiano Ronaldo'yu Geçti!

İngiliz futbolcu Jude Bellingham maçta attığı golle bu sezon 14. golünü kaydetti. Bellingham böylece İspanyol devinin tarihinde ilk 15 maçta en fazla gole ulaşan futbolcu oldu. Bir önceki rekor ise 15 maçta 13 gole ulaşan Cristiano Ronaldo ve Alfredo Di Stefano'ya aitti.

20 yaşındaki futbolcu 15 maçta attığı 14 golün yanı sıra 3 de asist kaydetti.

Real Madrid sezon başında genç yıldızı Borussia Dortmund'dan 103 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Juventus-Inter Derbisinden Galip Çıkmadı!Juventus-Inter Derbisinden Galip Çıkmadı!Spor
# cristiano ronaldo
Çok Okunanlar
Müge Anlı'dan Dilan Polat Eleştirisi!
Müge Anlı'dan Dilan Polat Eleştirisi!
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!
Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Öne Çıkanlar Meral Akşener'in 'Yolsuzluk ve FETÖ' Korkusu! Öyle Küfürler Yağdırdı ki Meral Akşener'in 'Yolsuzluk ve FETÖ' Korkusu! Öyle Küfürler Yağdırdı ki Doğalgaz Faturalarını Yarıya Düşüren Yöntem! Doğalgaz Faturalarını Yarıya Düşüren Yöntem!