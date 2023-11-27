Juventus-Inter Derbisinden Galip Çıkmadı!

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.

Juventus-Inter Derbisinden Galip Çıkmadı!
Juventus-Inter Derbisinden Galip Çıkmadı!
Son Güncelleme:

Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere biterken ev sahibi Juventus'un golünü 27. dakikada Dusan Vlahovic, Inter'in golünü ise 33. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.

Juventus-Inter Derbisinden Galip Çıkmadı!

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk başladığı maçta 83. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Inter 32 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Juventus 30 puanla ikinci sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Monza'ya konuk olurken, Inter zorlu Napoli deplasmanına çıkacak.

Fırtına, Zorlu Sivas Deplasmanında! İşte Muhtemel 11'lerFırtına, Zorlu Sivas Deplasmanında! İşte Muhtemel 11'lerSpor
# juventus # inter
Çok Okunanlar
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
İstanbul'da Bu İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak! İSKİ Uyardı
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
Dörtte Biri Doldu! Barajlar İstanbulluların Yüzünü Güldürüyor!
Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!
Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!
Kandilli ve AFAD'a Göre Bugün Nerede Deprem Oldu?
Kandilli ve AFAD'a Göre Bugün Nerede Deprem Oldu?
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Harry Potter Sevenler Bu Hafta BİM'e! Bim'de 1 Aralık'a Kadar Devam Edecek Yeni Ürünler...
Öne Çıkanlar "ARACIMIZI ULUSAL KANAL'A CANLI YAYIN ARACI OLARAK BAĞIŞLADIK" | Ulusal Haber "ARACIMIZI ULUSAL KANAL'A CANLI YAYIN ARACI OLARAK BAĞIŞLADIK" | Ulusal Haber Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası! Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası!