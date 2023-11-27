Juventus-Inter Derbisinden Galip Çıkmadı!
İtalya Serie A'nın 13. haftasında Massimiliano Allegri'nin ekibi Juventus ile Simone Inzaghi'nin yönetimindeki Inter karşı karşıya geldi.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere biterken ev sahibi Juventus'un golünü 27. dakikada Dusan Vlahovic, Inter'in golünü ise 33. dakikada Lautaro Martinez kaydetti.
Juventus-Inter Derbisinden Galip Çıkmadı!
Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk başladığı maçta 83. dakikada yerini Asllani'ye bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Inter 32 puana yükselerek liderliğini sürdürürken, Juventus 30 puanla ikinci sırada kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Juventus deplasmanda Monza'ya konuk olurken, Inter zorlu Napoli deplasmanına çıkacak.