Fırtına, Zorlu Sivas Deplasmanında! İşte Muhtemel 11'ler

Son iki maçını kazanan bordo-mavililer, Sivas deplasmanından 3 puanla dönerek bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi elde etmek istiyor.

Fırtına, Zorlu Sivas Deplasmanında! İşte Muhtemel 11'ler
Fırtına, Zorlu Sivas Deplasmanında! İşte Muhtemel 11'ler
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor'la karşılaşacak.

Fırtına, Zorlu Sivas Deplasmanında!

BG Grup Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından ve TOD dijital platformundan yayınlanacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve geldiği ikinci dönemde oynadığı 4 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik ile 10 puan toplayan bordo-mavililer, çıkışını Sivasspor karşısında sürdürmek istiyor.

Servet Çetin yönetimindeki Sivasspor ligde geride kalan 12 haftada 14 puan topladı.

Muhtemel 11'ler

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Orsic ve kaptan Uğurcan Çakır maç kadrosuna alınmadı. Kırmızı-beyazlı ekipte ise sezon başında bordo-mavili takımdan transfer edilen Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindangoye, Camara, Uğur, Yunus Emre, Emrah, Charisis, Saiz, N'Jie, Manaj

Trabzonspor: Taha, Mehmet Can, Benkovic, Denswil, Eren, Bakasetas, Mendy, Pepe, Abdülkadir, Visca, Onuachu

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# Trabzonspor # sivasspor
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