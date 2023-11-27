Beşiktaş, Samsunspor'u 2 Golle Geçti!

Siyah-beyazlılar yoğun yağış altında oynanan mücadelede Yılport Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş, Samsunspor'u 2 Golle Geçti!
Beşiktaş, Samsunspor'u 2 Golle Geçti!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, Samsunspor'u 2 Golle Geçti!

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçın 14. dakikasında siyah-beyazlılar penaltı kazandı. 17. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamayan Cenk Tosun kaleciden dönen topu ağlara yolladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi ekip bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştırdı ve aradığı golü 25. dakikada Marius Mouandilmadji'nin harika golüyle buldu. İlk yarı bu golle 1-1 sona erdi.

İki takımın da birçok pozisyonu değerlendiremediği mücadelenin 2. yarısında Beşiktaş 84. dakikada Omar Colley'nin golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadeleyi siyah-beyazlılar 2-1 kazandı.

Kara kartal bu galibiyetle Rıza Çalımbay yönetiminde 2'de 2 yaptı.

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, Siltaş Yapı Pendikspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta takımının başında yer alamadı.

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle son olarak Bodo/Glimt deplasmanında forma giyen Vincent Aboubakar 1 aylık aranın ardından formasına kavuştu. Kamerunlu golcü mücadelenin 2. yarısında görev aldı.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 25'e yükseltti. Kırmızı-beyazlılar ise 8 puanda kaldı.

Rıza Çalımbay'ın öğrencileri perşembe günü Konferans Ligi'nde Club Brugge'ü konuk edecek. Ardından pazar günü Ankaragücü deplasmanına çıkacak. Markus Gisdol'un ekibi ise Adana Demirspor'a konuk olacak.

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# beşiktaş # samsunspor
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