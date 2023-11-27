Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Fenerbahçe, Dusan Tadic'le Geri Döndü!

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fatih Karagümrük soyunma odasına Can Keleş'in 39. dakikada attığı golle 1-0 önde girdi. Can Keleş, Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Fenerbahçe, rakip kaleci Matias Dituro'nun hava topu mücadelesinde İrfan Can Kahveci'yi düşürmesi sonucunda penaltı kazandı. Beyaz noktadan hata yapmayan Dusan Tadic 48'de skora dengeyi getirdi. Sırp yıldız 58'de yeniden fileleri havalandırarak takımını öne taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak iki maç aradan sonra kazandı.

Puanını 34'e yükselterek averajla liderliğini devam ettiren İsmail Kartal'ın öğrencileri haftaya Sivasspor'la yine kendi evinde karşı karşıya gelecek. Son 5 lig maçında 4. yenilgisini alarak 14 puanla 13. sırada kalan Karagümrük ise İstanbulspor'u misafir edecek.