Galatasaray'da 2 Veda, 2 Transfer Kararı!

Galatasaray'da fotoğraf netleşiyor. Aslan devre arası için planlarını yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda ara transfer döneminde iki kritik transfer gerçekleştirilecek.

Galatasaray'da 2 Veda, 2 Transfer Kararı!
Galatasaray'da 2 Veda, 2 Transfer Kararı!
Son Güncelleme:

Cim-Bom bir türlü beklenen karşılılığı veremeyen kiralık futbolcularını gönderecek ve kritik iki hamle yapacak. Buna göre, ara transfer döneminde Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek.

Galatasaray’da transfer için fotoğraf netleşiyor. Aslan devre arası için planlarını yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda ara dönemde iki kritik transfer gerçekleştirilecek.

Kiralıklar Gönderiliyor

Galatasaray bir türlü beklenen karlışılığı veremeyen kiralık futbolcularını gönderecek ve kritik iki hamle yapacak.

8 Numara ve Sol Bek

Buna göre, ara transfer döneminde Tanguy Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek.

Scout ekibine de devre arasında takviye yapılması planlanan pozisyonlarla ilgili talimat verildiği belirtildi. Özellikle Avrupa ve lig planlamaları açısından bu iki takviye üzerinde titizlikle durulduğu vurgulandı.

Dev Maçta Noktayı Joao Felix Koydu!Dev Maçta Noktayı Joao Felix Koydu!Spor
# Galatasaray
Çok Okunanlar
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
Marmara Denizi'nde Deprem Oldu!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hangi İllerde Deprem Olduğunu Söyledi? Bugün Deprem Mi Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Hangi İllerde Deprem Olduğunu Söyledi? Bugün Deprem Mi Oldu?
Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kuru...
Dolar, Euro Ve Sterlin Kaç TL Oldu? Güncel Döviz Kuru...
İstanbul'da Hissedilen Deprem Sonrası Son Durum!
İstanbul'da Hissedilen Deprem Sonrası Son Durum!
Bursa Depremi İstanbul Fayını Tetikler mi?
Bursa Depremi İstanbul Fayını Tetikler mi?
Öne Çıkanlar Almanya Türkiye'ye Düşman Kesildi! Eurofighter Satmamak İçin Bahane Buldu Almanya Türkiye'ye Düşman Kesildi! Eurofighter Satmamak İçin Bahane Buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan Dilan - Engin Polat Çifti Hakkında İlk Kez Konuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan Dilan - Engin Polat Çifti Hakkında İlk Kez Konuştu!