Galatasaray'da 2 Veda, 2 Transfer Kararı!

Cim-Bom bir türlü beklenen karşılılığı veremeyen kiralık futbolcularını gönderecek ve kritik iki hamle yapacak. Buna göre, ara transfer döneminde Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek.

Galatasaray’da transfer için fotoğraf netleşiyor. Aslan devre arası için planlarını yapmaya başladı. Sarı-kırmızılılarda ara dönemde iki kritik transfer gerçekleştirilecek.

Kiralıklar Gönderiliyor

Galatasaray bir türlü beklenen karlışılığı veremeyen kiralık futbolcularını gönderecek ve kritik iki hamle yapacak.

8 Numara ve Sol Bek

Buna göre, ara transfer döneminde Tanguy Ndombele ve Angelino ile yollar ayrılıp, 8 numara ve sol bek takviyesi gerçekleştirilecek.

Scout ekibine de devre arasında takviye yapılması planlanan pozisyonlarla ilgili talimat verildiği belirtildi. Özellikle Avrupa ve lig planlamaları açısından bu iki takviye üzerinde titizlikle durulduğu vurgulandı.