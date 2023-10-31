Galatasaray'da Abdulkerim'in Maaşına Zam!

Son zamanlarda oldukça formda bir performans sergileyen Abdulkerim Bardakçı'nın maaşına zam yolda. Yönetim hem Kerem Aktürkoğlu'nun hemde Abdulkerim Bardakçı'nın maaşına zam yapmayı planlıyor.

Galatasaray'da Abdulkerim'in Maaşına Zam!
Galatasaray'da Abdulkerim'in Maaşına Zam!
Editör: Nihat Çarboğa

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 29 yaşındaki milli stoperinin aldığı ücreti yükseltecek.

Galatasaray'da Abdulkerim'in Maaşına Zam!

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını artıran sarı-kırmızılılar, şimdi de performansıyla büyük alkış alan Abdülkerim Bardakcı'nın 19.5 milyon liralık ücretinde iyileştirmeye gidecek.

Galatasaray'da Abdulkerim'in Maaşına Zam! - Resim : 1

Haberde hakkında Milan iddiaları olan başarılı savunmacının maaşının 27 milyon lira seviyesine yükseltileceği ifade edildi.

Hem Süper Lig'deki hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla alkış alan Abdülkerim, takımının formasını bu sezon 19 maçta terletirken 2 de gol katkısı verdi.

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