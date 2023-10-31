Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, 29 yaşındaki milli stoperinin aldığı ücreti yükseltecek.

Galatasaray'da Abdulkerim'in Maaşına Zam!

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nun maaşını artıran sarı-kırmızılılar, şimdi de performansıyla büyük alkış alan Abdülkerim Bardakcı'nın 19.5 milyon liralık ücretinde iyileştirmeye gidecek.

Haberde hakkında Milan iddiaları olan başarılı savunmacının maaşının 27 milyon lira seviyesine yükseltileceği ifade edildi.

Hem Süper Lig'deki hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansıyla alkış alan Abdülkerim, takımının formasını bu sezon 19 maçta terletirken 2 de gol katkısı verdi.