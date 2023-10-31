France Football tarafından düzenlenen 2023 Ballon d'Or ödül töreni Paris'teki Chatelet Tiyatrosu'ndaki organizasyonla gerçekleşti.

2023 Ballon d'Or'un Sahibi Lionel Messi!

Oylama sonucu sıralamada ikinci olan Erling Haaland yılın en iyi forvetine verilen Gerd Müller Ödülü'nü kazanırken Ballon d'Or sıralamasının üçüncüsü ise Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe oldu.

Kariyerini MLS ekibi Inter Miami'de sürdüren 36 yaşındaki Messi bu ödülü Avrupa dışında oynarken kazanan ilk futbolcu oldu.

Ballon d'Or'u en fazla kazanan oyuncu ünvanına sahip Arjantinli efsaneyi 5 kez ödüle ulaşan Cristiano Ronaldo takip ediyor. Lionel Messi ödülü sırasıyla şu yıllarda müzesine götürdü: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 ve 2023.

2022 Ballon d'Or'un galibi Karim Benzema ise bu yıl sıralamada 16'ncılığa geriledi. Cristiano Ronaldo 2023 ödülü için aday listesine girememişti.

Fenerbahçeli Dominik Livakovic'in de aday gösterildiği yılın kalecisine verilen Yachine Ödülü, Arjantin ile Dünya Kupası sevinci yaşayan Aston Villa file bekçisi Emiliano Martinez'in oldu. Livakovic 10 adayın yer aldığı listede 7. sırada yer aldı.

Kadınlarda 2023 Ballon d'Or ödülünü ise Barcelona'nın 25 yaşındaki yıldız orta sahası Aitana Bonmati kazandı. Ödül bundan önce üst üste iki yıl bir başka Barcelona yıldızı Alexia Putellas'ın olmuştu.