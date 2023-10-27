Galatasaray'da Rizespor Maçı Alarmı!

Teknik direktör Okan Buruk ve ekibinin böyle düşünmesinin birçok nedeni bulunuyor. Devler Ligi'ndeki Bayern Münih maçında yaşanan fiziksel ve mental yorgunluğun takımı olumsuz etkilemesinden çekinen teknik kadronun bu konuda gerekli tedbirleri almaya çalıştığı bildirildi. Buruk'un futbolcularıyla toplantılar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Galatasaray teknik ekibini kaygılandıran bir diğer noktanın ise Çaykur Rizespor'la son yıllarda oynanan gergin maçlar olduğu öğrenildi. Bu konuda da oyunculara uyarılar yapıldığı ve tansiyonun yükselmesinin istenmediği vurgulandı.

"En Zor Deplasman"

Diğer yandan Okan Buruk ve kurmaylarının müsabakanın hakemi Kadir Sağlam'la ilgili tereddütleri de bulunuyor. Sarı-kırmızılıların, Sağlam'ın düdük çaldığı geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçından dolayı endişeleri olduğu vurgulandı. Galatasaray cephesi bütün bu nedenlerden dolayı bu karşılaşmayı "En zor deplasman"olarak niteledi.