Galatasaray'da Angelino Krizi Büyüyor! Sarı-Kırmızılılarda Angelino Çıkmazı Devam Ediyor

Bayern Münih karşısında süre verilen Kazımcan Karataş, ilk golde hata yaparken formsuz olduğu için kesik yiyen Angelino,Rize maçında yeniden formaya yaklaştı.Okan Buruk ise iki oyuncu arasında kararsız durumda.

Galatasaray'da Angelino Krizi Büyüyor! Sarı-Kırmızılılarda Angelino Çıkmazı Devam Ediyor
Galatasaray'da Angelino Krizi Büyüyor! Sarı-Kırmızılılarda Angelino Çıkmazı Devam Ediyor
Editör: Nihat Çarboğa

Şampiyonluk sonrası Galatasaray, eksikleri için kolları sıvarken teknik direktör Okan Buruk, sol beki işaret etmişti.

Galatasaray'da Angelino Krizi Büyüyor!

50 yaşındaki çalıştırıcının isteği ile Angelino'ya yönelen yönetim 1.5 milyon euro kiralama ve 6 milyon euro satın alma opsiyonu ile işi bitirdi.

İspanyol oyuncunun satın alma opsiyonu ise 20 maçta forma giymesi halinde devreye girecek. Bayern Münih karşısında 15. kez sahaya çıkan 26 yaşındaki oyuncu, kiralık sözleşmesindeki maddeye çok yaklaştı.

Şimdilik İkna Edemedi

Ancak Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre Angelino şu ana kadar sergilediği performansla teknik heyet ve yönetimi ikna edemedi.

Galatasaray'da Angelino Krizi Büyüyor! Sarı-Kırmızılılarda Angelino Çıkmazı Devam Ediyor - Resim : 1

Angelino bekleneni veremezken Bayern Münih maçında sol bekte forma şansı bulan Kazımcan Karataş da ilk golde hata yaptı ve fırsatı kaçırdı.

Okan Buruk, sol bek konusunda istediği efora şimdilik yükselemezken Angelino'ya forma vermesi de gündemde.

Ancak oyuncunun satın alma opsiyonuna iyice yaklaşılması nedeniyle de Okan Buruk kararsız kaldı.

Fenerbahçe Beko, Bayern Münih DeplasmanındaFenerbahçe Beko, Bayern Münih DeplasmanındaSpor
# Galatasaray # Angelino
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