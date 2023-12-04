Galatasaray'da Victor Nelsson'un Yerine Adamo Nagalo!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı-Kırmızılı takım, Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'un devre arasında takımdan ayrılma ihtimaline karşılık Nordsjaelland'ın Burkina Fasolu stoperi Adamo Nagalo'yu ilk hedef olarak belirledi.

Galatasaray'da Victor Nelsson'un Yerine Adamo Nagalo!
Galatasaray'da Victor Nelsson'un Yerine Adamo Nagalo!

Aslan, Nelsson takımdan ayrılırsa 21 yaşındaki stoperi takıma kazandırmak için devre arasında yoğun mesai harcayacak.

Genç yıldız adayı, Fenerbahçe ile oynanan maçta 2 asist yaparak farklı galibiyette pay sahibi olmuştu.

Danimarka temsilcisiyle 2027'ye kadar kontratı bulunan genç stopere güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçiliyor.

1.85 boyundaki savunma oyuncusu hava toplarındaki hakimiyeti ile ön plana çıkıyor. Bu sezon 25 maça çıkan genç futbolcu 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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# Victor Nelsson # Galatasaray
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