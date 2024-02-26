Galatasaray'ın suç duyurusunda bulunduğu Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, ifade verdi

Çağlayan Adliyesi'nde ifade verdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Göçmez'e Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mete Vardar, Altın Mimir, Yalçın Ayaydın, Kadir Kılıç ve Ekrem Keçoğlu eşlik etti.

Teksüt Bandırmaspor'un Galatasaray ile deplasmanda oynadığı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından Bandırmaspor Kulübü Başkanı olarak basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Onur Göçmez hakkında sarı-kırmızılı kulüp "Türk futboluna, Merkez Hakem Kuruluna, hakemlere ve müvekkile (Galatasaray Kulübü) karşı hakaret içerikli beyanlar" sebebiyle soruşturma başlatılması ve cezalandırılması talebinde bulundu.

Beşiktaş Kulübüne gönderilen tebligatın ardından Çağlayan Adliyesi'nde gelen Göçmez, "Şikayetçinin, yapmış olduğum açıklamayı kasıtlı olarak cımbızlayıp aleyhime yapmış olduğu suç isnadı maddi ve hukuki dayanaktan yoksun olup, lehime kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesi usul ve yasa gereğidir." diyerek ifadesini verdi.

"MAÇ BANDIRMASPOR İLE ALAKALIYDI AMA TEBLİGAT BEŞİKTAŞ KULÜBÜNE GELDİ"

Kendisiyle birlikte Çağlayan Adliyesi'ne gelen Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Onur Göçmez, savcılığa da yaklaşımı sebebiyle teşekkürlerini iletti.

Altı yıldır futbol dünyası içinde olduğunun altını çizerek sözlerine devam eden Göçmez, "Sevgiyi, saygıyı, duruşu çok iyi bilirim. Beşiktaşlı olduğumuz için bu duruşu her yerde sergilememiz gerekiyor. 6 Şubat'ta Galatasaray ile Bandırmaspor arasında bir Türkiye Kupası maçı oynandı. Bu maçla alakalı olarak da ben Bandırmaspor'un seçilmiş başkanı olarak açıklama yaptım. Şikayette 'Bandırmaspor Onursal Başkanı' denilerek yetkimin olmadığının altı çizilmiş, sürekli olarak 'Beşiktaş Asbaşkanı' olarak öne çıkarılmışım. Şüpheli olarak da Bandırmaspor Başkanı olarak değil, Beşiktaş Asbaşkanı olarak devletimizin kurumuna getirilmişim. Bazı arkadaşlarımız 'Bu konu Bandırmaspor ile alakalı, Beşiktaş ile alakalı değil.' diyorlar. Maç Bandırmaspor ile alakalıydı ama tebligat Beşiktaş Kulübüne geldi." ifadelerini kullandı.

Oynanan karşılaşmanın ardından Bandırmaspor'un sahada yaşadığı problem sebebiyle hukuki hakkını kullanarak açıklama yaptığının altını çizen Göçmez, şöyle devam etti:

"Bu açıklamanın otoritesi Türkiye Futbol Federasyonudur. Yapmış olduğum açıklamada Galatasaray camiasına başarılar diledim, böyle bir hakem performansına Galatasaray'ın ihtiyacı olmadığını belirttim. Ama ne yazık ki maçtan sonra enteresan şekilde, isimsiz sosyal medya trol ordusu, olayı Bandırmaspor maçından alıp Beşiktaş'a yönlendirdiler. Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirmek istediler. O günden itibaren hiçbir açıklama yapmadık. Sosyal medyada hakaretleri, içeriği hatalarla dolu yapıştırmaları hiçbir zaman dikkate almadık. Bizler topluma mal olmuş insanlarız, Türk futbolunun gelişmesine katkı sağlayan insanlarız. Biz kolaya kaçıp Beşiktaş ve Galatasaray camiasını karşı karşıya getirebilirdik ama bunu yapmadık. Ne zamana kadar yapmadık, siz şüpheli olarak Beşiktaş Asbaşkanı'nı savcılığa verene kadar. Bu yönetim Beşiktaş'ı fabrika ayarlarına geri döndürmüştür. Beşiktaş'ın olduğu her yerde kulübün itibarı söz konusudur. Derbi öncesinde siz benim VAR sistemiyle ilgili yaptığım açıklama için, TFF gömleği giyerek savcılığa başvurup, 2 gün öncesinde de 'TFF istifa' diyemezsiniz."

"TFF'YE SÖYLEYECEĞİM ŞUDUR, BU ALGILARA KAPILMASINLAR"

Beşiktaş'ın Galatasaray ile 3 Mart'ta ligde karşı karşıya geleceğini hatırlatan Göçmez, siyah-beyazlı kulübün şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanacağını vurgulayarak sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Beşiktaş'la bu kadar uğraşılmaması gerekir. Biz 80 kişiysek 79 kişi dönmeyiz, arkamızda kimseyi bırakmayız. 1 hafta önce TFF'yi eleştirdiğim için TFF'nin yanında duran insanlar dün TFF'yi istifaya davet etti. Bizim şimdi bir Türkiye Kupası maçımız var, ardından Galatasaray ile derbi maçımız var. TFF'ye söyleyeceğim şudur, bu algılara kapılmasınlar. Beşiktaş Yönetimi artık buradadır ve bunu ciddi şekilde takip edecektir. Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz. Bir takımın algısıyla bu sistem yönetilirse ne Adana Demirspor, ne Bandırmaspor, ne Fatih Karagümrük, ne Bandırmaspor başkan bulabilir. Yöneticiler gider, camialar kalır. Galatasaray Yönetimi'ni ya da bu konuya sebebiyet veren arkadaşları uyarmak istiyorum. Birleştirici olmamız lazım, sakin olmamız lazım. 3 Mart'ta güzel bir maç olacaktır ama TFF'yi de altını çizerek uyarmak istiyorum."

Galatasaray Kulübünün kendisi hakkında yaptığı şikayet dosyasına değinen Göçmez, "Bizim hakkımızda bir şikayette bulunuyorsanız, büyük camiaların büyük hukuk sistemiyle çalışması lazım. Ben o gün Bandırmaspor başkanıydım, onursal başkan değildim. O maçın Türkiye Kupası maçı olduğunun bilinmesi lazım, Süper Lig maçı olmadığını bilmek lazım. Acemice bir şikayet dosyası olmuş. Üzüldüğümüz konu, devletimizi meşgul ettik." açıklamasında bulundu.

"Bu algı yönetimiyle, Icardi'nin yapmış olduğu hareketi, montaj diyerek üstünü örtemeyiz"

Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin PFDK'ye sevk edildiği konuya da değinen Onur Göçmez, şunları söyledi:

"Asıl odaklanmamız gereken noktaları unutuyoruz. Bu algı yönetimiyle, Icardi'nin yapmış olduğu hareketi, montaj diyerek üstünü örtemeyiz. Oyuncunun 'tedbirsiz' olarak sevk edilmesi bizleri düşündürmüştür, sonucunu takip edeceğiz. Beşiktaş, tarihinde bu hareketlere ne cezalar kestiğini göstermiştir. Beşiktaş bu yüzden büyük camiadır, büyük camia olmak bunu gerektirir. Futbolcular da gider, yöneticiler de gider, camialar kalır."

Kendisi hakkında Galatasaray Kulübünün suç duyurusunda bulunduğunun altını çizen Göçmez, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu durumun derbiye yansımasını göreceğiz. Ben şöyle bir mesaj alıyorum, 'Sadece biz konuşuruz, siz konuşmayacaksınız. Konuşursanız böyle yaparız' mesajı alıyorum ama Beşiktaş fabrika ayarlarına geri döndü, Beşiktaş burada."