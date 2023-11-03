İngiliz Devi İsmail Yüksek İçin Kadıköy'e Geliyor! Dev Maçta Tribünde Olacaklar

O misafirler; İngiliz ekibi Tottenham'ın yetkilileri. Ada basınına yansıyan haberler göre; Tottenham'ın scout ekibi, derbide İsmail Yüksek'i çıplak gözle izleyecek.

Ange Postecoglou İstiyor

İngilizler, Tottenham menajeri Ange Postecoglou'nun İsmail'i alternatifli listesine aldığını ve sezon sonuna kadar 24 yaşındaki oyuncu hakkında rapor istediğini duyurdu. Ayrıca Premier Lig liderinin yanı sıra Bundesliga lideri Bayer Leverkusen'in de İsmail'e ilgisinin olduğu biliniyor.

Sezon Performansı

Bu sezon Fenerbahçe ile tüm kulvarlarda 16 maça çıkan ve bin 282 dakika sahada kalan İsmail, 1 gol atıp 1 de asist yaptı.