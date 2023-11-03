Fenerbahçe'de Joshua King ve Emre Mor'un Durumları Belli Oldu!

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joshua King ve Emre Mor'dan iyi haber geldi. İki oyuncununda önümüzdeki maçlarda artık kadroda olmaları bekleniyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Joshua King ve Emre Mor'un Durumları Belli Oldu!
Fenerbahçe'de Joshua King ve Emre Mor'un Durumları Belli Oldu!
Editör: Nihat Çarboğa
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Fenerbahçe'ye sakatlık konusunda hep kötü haber gelmiyor.

Fenerbahçe'de Joshua King ve Emre Mor'un Durumları Belli Oldu!

26 Temmuz'da sezonun ilk maçı olan Zimbru karşılaşmasında sakatlanan ve o tarihten beri sahalardan uzak kalan Emre Mor, artık tamamen hazır. Milli futbolcu, günlerdir idmanlardaki takım çalışmalarını sorunsuz bir şekilde tamamlıyor.

Fenerbahçe'de Joshua King ve Emre Mor'un Durumları Belli Oldu! - Resim : 1

26 yaşındaki hücum oyuncusu Emre Mor, Cumartesi akşamı oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında kadrodaki yerini alacak.

Joshua King'in ise Cumartesi günü oynayamayacağı ancak Ludogorets deplasmanına yetişme ihtimali olduğu öğrenildi.

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# Joshua King # emre mor # fenerbahçe
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