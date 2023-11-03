Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Türkiye'ye Geliyor! İşte Geçerli Olacağı Tarih

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, liglerin ikinci yarısıyla birlikte yarı otomatik ofsayt sisteminin devreye gireceğini duyurdu.İşte yarı otomatik ofsayt sistemi hakkındaki bilgiler.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Türkiye'ye Geliyor! İşte Geçerli Olacağı Tarih
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Türkiye'ye Geliyor! İşte Geçerli Olacağı Tarih
Editör: Nihat Çarboğa

Bolu İl Hakem Kurulu ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Bolu Şubesi tarafından sezon açılışı programı düzenlendi. Bolu’da bir organizasyon salonunda gerçekleştirilen programa Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu, farklı klasmanlardan hakemler ve spor kulübü temsilcileri katıldı. Programda plaket takdimi yapılarak, hakemlere kokart verildi.

"Ofsaytlarla İlgili Tartışmanın Önüne Geçilecek"

Burada açıklamalarda bulunan MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu, yarı otomatik ofsayt sisteminin devreye gireceğini belirterek, “Futbolun ileriye gitmesiyle ilgili ne tür şeyler gerekiyorsa, hepsiyle ilgili hazırlıklar yapılıyor. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Mehmet Büyükekşi’nin projelere karşı ilgisinin, duyarlılığının ve futbola katkısının bize ne kadar önemli destekler sağladığını ifade etmek istiyorum. Hemen liglerin ikinci yarısıyla birlikte göreceksiniz, yarı otomatik ofsayt sistemi devreye girecek. Çok kolayca ofsaytlarla ilgili tartışmaların önüne geçecek bir gelişme. Bu teknolojiler geldikçe dünyadaki bütün gelişmeler Türkiye’ye hiç gecikmeden gerekli refleksler gösterilerek yerine getirilecektir” dedi.

Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Türkiye'ye Geliyor! İşte Geçerli Olacağı Tarih - Resim : 1

"Hakem Akademisi Önemli Katkılar Sağlayacaktır"

İbanoğlu, hakem akademisine de değinerek, “Futbol oyunun güzelleştirilmesiyle ilgili, kulüplerimizin, yöneticilerimizin sağlamış oldukları katkılar var, hakemler olarak bizler de gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz. Önümüzdeki süreçte çok daha iyi süreçleri paylaşacağız. Federasyonumuzun çalışmaları sonucunda oluşturulan yeni hakem akademisi de bu çalışmalara önemli katkılar sağlayacaktır. Daha ayrıntılı gelişmeleri de önümüzdeki günlerde hep beraber göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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