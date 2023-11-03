Formula 1 Severler Ekran Başına! Brezilya GP Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

F1 Mexico GP'yi beşinci defa Max Verstappen kazandı ve takvime göre bir sonraki yarış Brezilya GP! Pilotlar ilk gün antrenmana katılacak ve sonrasında da sıralama turları gerçekleşecek. Ertesi gün sprint yarışı olacak.

Formula 1 Brezilya Gp Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?



Formula 1 Brezilya Grand Prix antrenman seansı ile 3 Kasım günü saat 17:30'da F1 severler karşısında olacak. Sıralama ve sprint turları ardından Formula 1 yarışı 5 Kasım günü saat 20:00'de José Carlos Pace Otodromu, Interlagos'da başlayacak.

Yarış S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı aktarılacak.

F1 Yarış Takvimi

19 Kasım 09:00 - Las Vegas

Las Vegas, Nevada

26 Kasım 16:00 - Abu Dhabi

Yas Marina Pisti, Yas Adası