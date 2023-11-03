Formula 1 Severler Ekran Başına! Brezilya GP Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?

Formula 1 Brezilya GP için nefesler tutuldu! Mexico City Grand Prix'i geride bırakan F1 pilotlarının diğer adresi Brezilya. Formula 1 yarış takvimine göre Brezilya GP ne zaman, saat kaçta? İşte, F1 yarışları...

Formula 1 Severler Ekran Başına! Brezilya GP Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Formula 1 Severler Ekran Başına! Brezilya GP Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda?
Editör: Nihat Çarboğa
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F1 Mexico GP'yi beşinci defa Max Verstappen kazandı ve takvime göre bir sonraki yarış Brezilya GP! Pilotlar ilk gün antrenmana katılacak ve sonrasında da sıralama turları gerçekleşecek. Ertesi gün sprint yarışı olacak. 

Formula 1 Brezilya Gp Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda?


Formula 1 Brezilya Grand Prix antrenman seansı ile 3 Kasım günü saat 17:30'da F1 severler karşısında olacak. Sıralama ve sprint turları ardından Formula 1 yarışı 5 Kasım günü saat 20:00'de José Carlos Pace Otodromu, Interlagos'da başlayacak.

Formula 1 Severler Ekran Başına! Brezilya GP Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda? - Resim : 1

Yarış S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı aktarılacak.

 

F1 Yarış Takvimi

19 Kasım 09:00 - Las Vegas
Las Vegas, Nevada

26 Kasım 16:00 - Abu Dhabi
Yas Marina Pisti, Yas Adası

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