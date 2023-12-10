UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda son hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. 12 Aralık Salı ve 13 Aralık Çarşamba günü oynanacak maçlarla birlikte gruplardaki sıralamalar kesinlik kazanacak.

Galatasaray Tur İçin Sahaya Çıkıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden tek ekip olan Galatasaray, A Grubu'nda topladığı 5 puanla 3. sırada yer alıyor.

Sarı-kırmızılılar grup aşamasındaki son maçında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag takımına konuk olacak. Aynı puana sahip rakibi averajla 2. sırada yer alırken sarı-kırmızılıların bir üst tura yükselmesi için kazanmaktan başka çaresi yok.

Galatasaray grupta oynadığı ilk maçta sahasında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmıştı. İkinci maçında deplasmanda Manchester United'ı 3-2 mağlup etmeyi başaran Cimbom, sonraki iki maçında Bayern Münih'e 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Gruptaki 5. maçında kendi sahasında Manchester United ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, gruptan çıkma iddiasını son maça taşımayı başarmıştı.

Kopenhag Galatasaray Maçının Hakemi Belli Oldu!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında, salı günü deplasmanda Kopenhag ekibiyle yapacağı maçın hakemi de belli oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcıları Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Michael Fabbri yapacak.