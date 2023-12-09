İstanbullular Dikkat! Depremde 'En Güvenli Yerleri Açıkladı...

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde geçtiğimiz hafta 5.1, ve 4.5 büyüklüğündeki iki deprem, olası Marmara Depremi senaryolarını yeniden gündeme taşıdı.

Oturdukları ilçelerin zemin yapısını merak eden İstanbullular, kentteki en güvenli yerleri araştırmaya koyuldu.

'Beklediğimiz Bir Deprem'

Yer Bilimci Prof. Dr. Şükrü Ersoy ise son dönemde Türkiye'de meydana gelen depremler hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı. "Nüfus ve yapı stoğu açısından kritik. Marmara depremi çok önemli, beklediğimiz bir deprem." diyen Ersoy, "Kıyı bölgeleri depremden daha fazla etkilenecek. En yakın yerler koyu bölgeler. Küçükçekmece ve Büyükçekmece kıyı kısımları görülüyor. Arnavutköy’e doğru etki azalacak." diye konuştu.

Ersoy, İstanbul'daki olası depremde en güvenli bölgeleri de açıkladı. İşte deprem uzmanının çok kritik açıklamalarından öne çıkanlar:

Maltepe’nin yarısından yukarı gittiğinizde kayalık sert zemin. Bu jeolojik harita değil. Bu faya uzaklığı baz almış.

Anadolu Yakası'nın Zemini Sağlam Mı?

Anadolu yakası genel olarak sağlam ancak ayrışmış kötü zeminler de var. Kadıköy, Pendik, Tuzla’da kötü zeminler var.

'300 Milyon Senelik Kayalar Var'

Bir ev alırken uzmanlara danışmak gerekiyor. Bakırköy tarafında koyu olmasına rağmen 25 milyon senelik kayalar var. Sancaktepe civarında 300 milyon senelik.

Avrupa yakasında Haliç’in kuzeyi, Şişli, Sarıyer, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp’ün kuzey tarafları, Başakşehir’in önemli kısmı ve Arnavutköy sağlam zeminler. Ama güneyi için aynı şeyi söyleyemiyoruz.

Büyükçekmece, Küçükçekmece, Esenyurt, Başakşehir’in güneyi, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Fatih, Zeytinburnu zemin olarak daha duyarlı. Buralara bina yaparken daha fazla uğraş vermek, daha fazla mühendislik projesi uygulamak gerekir ki depreme karşı güvenli yapı stoğu oluşturalım.