Kylian Mbappe'den 80 Milyon Euroluk Feragat!

2022 yılında sözleşmesini 2 seneliğine uzatan ve bu sözleşmeyi uzattığından dolayı sadakat bonusu kazanan Kylian Mbappe, PSG ile anlaşarak bu alacağından vazgeçti.

Kylian Mbappe bu feragatla beraber toplamda 80 milyon euro'luk bonustan vazgeçmiş oldu.

Paris İmzalamak İstiyor

RMC Sport'ta yer alan habere göre Paris Saint-Germain, 24 yaşındaki Fransız santrforu Kylian Mbappe ile tekrardan sözleşme uzatmak için harekete geçti.

Son zamanlarda çıkan Real Madrid'in, Kylian Mbappe'yi transfer etmek istememesi haberlerinden sonra Kylian Mbappe'nin kaderi kendi ellerinde kaldı.

15 Maça Çıktı

Bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla 15 resmi maça çıkan Kylian Mbappe bu karşılaşmalarda 15 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.