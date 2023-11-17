Galatasaray'da beklenen performansı bir türlü veremeyen Angelino'nun sözleşmesindeki özel madde yönetimi harekete geçirdi.

Leipzig'le Angelino Pazarlığı!

Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre sarı-kırmızılı yönetim 6 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle Leipzig’le yeniden pazarlığa başlayacak.

Haberde Galatasaray'ın, 26 yaşındaki oyuncu için bu zorunlu maddenin kaldırılmasını isteyeceği belirtildi.

İspanyol oyuncunun 3 maç oynaması ile opsiyonun devreye girecek olması yetkilileri endişelendirirken yeni süreçle birlikte zorunlu satın alma opsiyonunun kalkması ve tarafların memnun kalması halinde yazın bonservis için yeni bir pazarlığın başlaması bekleniyor.

Angelino bu sezon sarı-kırmızılı formayla 17 resmi maça çıkarken 1 gol 1 asist üretti.