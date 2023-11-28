Manchester United'da Höjlund ve Anthony Döndü! İki Oyuncu Galatasaray'a Karşı Forma Giyebilecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Manchester United'da sakatlıktan dönen iki isim kadroya döndü.

Manchester United'da Höjlund ve Anthony Döndü!

Kulüpten yapılan açıklamada, Rasmus Hojlund ve Antony'nin son antrenmanda yer aldıkları belirtilirken her iki oyuncunun da Galatasaray karşısında forma giyebilecekleri vurgulandı. 20 yaşındaki Höjlund bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta attığı 5 golle dikkat çekerken gol krallığı yarışında zirveyi Alvaro Morata ile paylaşıyor. Galatasaray'ın Old Trafford'da 3-2 kazandığı maçta İngilizlerin iki golünü de Höjlund kaydetmişti.

Marcus Rashford'ı kırmızı kart nedeniyle İstanbul'da oynatamayacak Manchester United'da Casemiro, Christian Eriksen, Jonny Evans, Mason Mount, Lisandro Martinez ve Amad Diallo'nun sakatlıkları devam ediyor.

Sakatlığını atlattıktan sonra ligde Everton karşısında forma giyen ve 3 ay sonra sahalara dönen Luke Shaw da İstanbul'da forma giyebilecek.