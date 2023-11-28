Beşiktaş'ın Club Brugge Maçı Hakemi Belli Oldu!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçta Sloven hakem David Smajc görev alacak.

Beşiktaş'ın Club Brugge Maçı Hakemi Belli Oldu!
Beşiktaş'ın Club Brugge Maçı Hakemi Belli Oldu!

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.

Sloven hakem daha önce Türkiye U19'un Litvanya U19 takımını 3-1 yendiği maçta da görev almıştı.

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