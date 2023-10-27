Beşiktaş maçının ardından takımla antrenmanlara katılamamasına rağmen Alman devine karşı sahaya çıkan ve penaltıda ‘Panenka’ vuruşuyla skoru 1-1’e getiren Arjantinli futbolcu, Süper Lig’in 10. haftasında yarın Rize ile oynanacak maçta oynatılmayıp dinlendirilecek.

Mauro Icardi İçin Dinlenme Vakti

Derbinin ardından çekilen MR’ında sağ ayak bileği dış tendon grubu ile destek dokusunda hasar ve kanama tespit edilen Mauro İcardi’nin UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih maçı için nasıl bir fedakârlık yaptığı Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce’nin dünkü açıklamalarıyla ortaya çıktı. İnce, “İcardi’nin sakatlığı oldukça çok ciddiydi. Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık. Elimizden bu kadarı geldi. İğneyle çıkıp Bayern Münih maçında mücadele etti” diye konuştu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 16 maça çıkan ve 15 gol, 2 asistle takımın skor yükünü çeken 30 yaşındaki futbolcu Rize deplasmanında kesin yok. Icardi’nin, sarı kırmızılıların 11. haftada sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı mücadelede yer alıp almayacağı ise bu süreçte tedaviye vereceği yanıta göre netlik kazanacak ancak tam hazır olmaması durumunda bu karşılaşmada da riske edilmeyecek. Bu arada teknik direktör Okan Buruk’un Mauro İcardi’nin yokluğunda yarın Barış Alper Yılmaz’a şans vermesi bekleniyor.