Mauro Icardi PFDK'ye sevk edildi!

Galatasaray'ın 18 Şubat Pazar günü Ankara'da MKE Ankaragücü ile oynadığı ve 3-0 kazandığı maçın ardından, sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin tribünlere yönelik yaptığı hareketin görüntüleri ortaya çıkmış ve söz konusu görüntüler sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Arjantinli golcü futbolcunun ceza alıp almayacağı tartışılırken, konuyla ilgili MKE Ankaragücü de harekete geçmişti. Ankaragücü, Icardi hakkında sportmenlik dışı hareket yaptığı gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatılması için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuru yapılacağını duyurmuştu.

MAURO ICARDI PFDK'YE SEVK EDİLDİ!

Günlerdir spor medyasının ana gündem maddelerinden olan Mauro Icardi ile ilgili son olarak Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) önemli bir açıklama geldi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Icardi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Icardi'nin Trendyol Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile oynanan maçtaki hakareti nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.