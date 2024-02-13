Milli haltercilerden Avrupa rekoru!

Bulgaristan'da yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Milli Halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo ile altın ve silkmede 88 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu.

Cansu Bektaş, sakatlığına rağmen toplamda 163 kilo ile Avrupa rekoru kırarak üst üste 2. kez Avrupa Şampiyonu oldu. Cansu Bektaş yaptığı açıklamada, "Koparmada 75 kilo yaptım, Avrupa rekoru zaten bendeydi, kendi rekorumu kırdım. Bunun için çok mutluyum, bir dahaki yarışmalar için de yine söz veriyorum Avrupa ve Dünya şampiyonu olmayAvrupa Halter Şampiyonasıa devam edeceğim." dedi.

Aynı kiloda mücadele eden Gamze Altun da silkmede 92 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Gaze Altun, toplamda 157 kilo kaldırarak Avrupa ikinciliğini elde etti. Gamze Altun yaptığı açıklamada, "Madalyalarımı öncelikle hocalarıma ve sonra da aileme armağan ediyorum. Yeni hedefim Büyükler Dünya Şampiyonası'nda kürsünün üstünde olmak." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medyadan yayınladığı mesajla Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş ve Avrupa ikinciliği elde eden Gamze Altun'u tebrik etti.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda da Duygu Alıcı, koparmada 78 kilo ile gümüş madalyanın sahibi oldu. Duygu Alıcı, Avrupa'da büyükler kategorisinde ilk madalyasını kazanmanın sevincini yaşadığını belirterek, "Aslında daha fazla derece yapabilirdim, koparmada Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ilk madalyamı, ikinci olarak kazandım, mutluyum. Koparmada 78 kilo kaldırdım. Silkmede istediğimi yapamadım pek iyi geçmedi ama o da benim için büyük bir tecrübe oldu. Bir sonraki müsabakaya daha iyi olacağım inşallah." diye konuştu.