Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuru şartları belli oldu! İşte 150 bin lira faizsiz kredi alabilmek için belirlenen kriterler

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş'ın gündeminde Aile ve Gençlik Fonu vardı.

Aile ve Gençlik Fonu’nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandıklarını söyleyen Göktaş, “Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk” dedi.

Başvuruların 15 Şubat’tan itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını belirten Göktaş, tartışılan yaş kriterine yönelik de konuştu.

Bakan, 150 bin lira faizsiz 48 ay geri ödemeli krediden 18-29 yaş arasında gençlerin faydalanabileceğini açıkladı.

Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği de kriterler arasında yer aldı. Bakan, fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğini de söyledi.

Bakan, konuya ilişkin 15 Şubat’ta bir tanıtım toplantısı yapılacağını da belirtti.