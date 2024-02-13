Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuru şartları belli oldu! İşte 150 bin lira faizsiz kredi alabilmek için belirlenen kriterler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile ve Gençlik Fonu" başvuru şartlarını açıkladı. Bakan, 150 bin lira faizsiz krediden 18-29 yaş arasındaki çiftlerin faydalanacağını söyledi. Çiftlerin gelir toplamının da brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği krtiterler arasında yer aldı.

Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuru şartları belli oldu! İşte 150 bin lira faizsiz kredi alabilmek için belirlenen kriterler
Editör: Seda Akyüz
Son Güncelleme:

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Göktaş'ın gündeminde Aile ve Gençlik Fonu vardı.

Aile ve Gençlik Fonu’nu oluştururken uluslararası kriterlerden faydalandıklarını söyleyen Göktaş, “Ancak deprem bölgesi için şartları özellikle esnettik, farklı tuttuk” dedi.

Başvuruların 15 Şubat’tan itibaren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden alınmaya başlayacağını belirten Göktaş, tartışılan yaş kriterine yönelik de konuştu.

Bakan, 150 bin lira faizsiz 48 ay geri ödemeli krediden 18-29 yaş arasında gençlerin faydalanabileceğini açıkladı.

Çiftlerin gelir toplamının brüt 2 asgari ücreti aşmaması gerektiği de kriterler arasında yer aldı. Bakan, fondan yararlanmak isteyenlerin başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olması gerektiğini de söyledi.

Bakan, konuya ilişkin 15 Şubat’ta bir tanıtım toplantısı yapılacağını da belirtti.

Cari açık rakamları belli oldu! Merkez Bankası son verileri açıkladıCari açık rakamları belli oldu! Merkez Bankası son verileri açıkladıEkonomi
# Aile ve Gençlik Fonu # faizsiz kredi # son dakika
Çok Okunanlar
Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir!
Beslenme şekliniz "başınızı ağrıtabilir"! Migren ataklarınız varsa beslenmeniz suçlu olabilir!
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
Gürsel Tekin CHP'den istifa etti
Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuru şartları belli oldu!
Aile ve Gençlik Fonu'nda başvuru şartları belli oldu!
Cari açık rakamları belli oldu!
Cari açık rakamları belli oldu!
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
Alper Gezeravcı, Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı
Öne Çıkanlar İstanbul'da yaşamanın maliyeti 53 bin lirayı geçti, vatandaş ay ortasını getiremedi! İstanbul'da yaşamanın maliyeti 53 bin lirayı geçti, vatandaş ay ortasını getiremedi! Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin! Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin!