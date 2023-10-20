Nicolo Zaniolo Davasında Yeni Gelişme!

Dava açan savcılık, Zaniolo'nun şu ana kadar futbola bahis oynadığına dair herhangi bir delile rastlamadı. Bu sebeple oyuncunun bu olaylarda ciddi bir sorun yaşaması beklenmiyor.

Suçlarını İtiraf Ettiler!

Daha önce Nicolo Fagioli ve Tonali ile birlikte oyuncuya soruşturma açılmış, iki oyuncu da suçunu itiraf etmişti.

Nicolo Zaniolo'nun da tablet ve telefonlarına el koyulsa da İtalyan yıldız, futbol için bahis oynamadığını ve çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

Sorguya Alınacak

Tonali ve Fagioli'yi sorgulayan Savcının 24 yaşındaki oyuncuyu kısa süre içinde ifadeye çağıracak. Haberde herhangi bir delile rastlanmadığı için Zaniolo da aceleci davranılmadığı belirtildi.