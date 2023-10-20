Lionel Messi'den İnter Miami Kararı!

Messi, "Ocak ayında sezon öncesi çalışmalar yapmak, sıfırdan başlamak ve her zaman olduğu gibi mümkün olan en iyi şekilde hazırlanmak için Miami'ye döneceğim" diye konuştu.

"Bu Utanç Verici"

Deneyimli yıldız, kulübü Inter Miami'nin ligde play-off'a kalamamasıyla ilgili olarak, "Bu utanç verici. Çok yaklaşmıştık. Son birkaç maçı kaçırdım. Birkaç sakatlık yaşadık. Temmuz ayı bizim için zor geçti. Her 3 günde bir maç oynadık, seyahat ettik. Ama bir turnuva kazandık, bu da kulüp ve gelecek için çok önemli" sözlerini kullandı.

Takımdan Ayrılacak İddiası

Inter Miami, MLS'te play-off bileti alamamasının ardından şubat ayının sonuna kadar maç yapmayacak. Bu gelişmenin ardından Lionel Messi'nin kısa süre de olsa takımdan ayrılabileceği öne sürülmüştü.

PSG'nin ardından Inter Miami'ye transfer olan Messi, MLS ekibinde 13 maçta 11 gol attı ve 5 asist yaptı.