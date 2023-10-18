Fenerbahçe'nin Kasası Doldu! Bir Rekor Daha

Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yaparken taraftarlar, takıma yönelik desteğini her konuda gösteriyorlar. İsmail Kartal'ın ekibi, şu ana kadar hem oyun hem de skor olarak taraftarlarını memnun ederken henüz Ekim ayında yeni bir rekor kırdı ve kasasını doldurmayı başardı.

Fenerbahçe'nin Kasası Doldu! Bir Rekor Daha
Fenerbahçe'nin Kasası Doldu! Bir Rekor Daha
Editör: Nihat Çarboğa

Dzeko, Fred, Tadic, Szymanski gibi yıldızlar transfer edildi. Fenerbahçe, sezona oynadığı 16 resmi maçın tamamını kazanarak başladı. Bu müthiş performansla birlikte her maç Kadıköy'de tribünler doldu. Futbol takımının müthiş formu, en büyük etkisini ise forma satışlarında gösterdi. Sarı-Lacivertliler, 250 bin satış barajına daha önce en erken ocak ayında ulaşabilmişti. Dün kulüpten yapılan açıklamada, rekorun 3 ay geliştirilerek, bu sezon henüz ekim ayında 250 bin sayısına ulaştığı duyurularak, "Sizlerin desteğiyle kırılan bu rekor için hepinize binlerce teşekkür ediyoruz. Tutkunuzun eseri olan bu haberi paylaşmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Kasası Doldu! Bir Rekor Daha - Resim : 1

Fenerbahçe'nin Kasası Doldu!

Fenerbahçe'nin yeni sezon taraftar formaları 1425 TL fiyatla satılıyor. 250 bin satış rakamına ulaşılmasıyla birlikte yaklaşık 356 milyon 250 bin TL gelir elde edildi. Puma'yla yapılan anlaşma gereği forma satışının yüzde 70'inin Fenerbahçe'ye kaldığı öne sürüldü. Buna göre Sarı-Lacivertliler'in kasasına yaklaşık 249 milyon TL para girdi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir forma tasarımı yapılması bekleniyor. Bu gerçekleşirse, 250 bin rakamının hızlıca artması muhtemel. Ligde gelecek bir şampiyonluk ise, forma satışında yeni rekorların kırılmasını sağlayabilir.

Galatasaray'a Premier Lig'den Orta Saha! Ocak Ayında Youri Tielemans İçin Harekete GeçilecekGalatasaray'a Premier Lig'den Orta Saha! Ocak Ayında Youri Tielemans İçin Harekete GeçilecekSpor
# fenerbahçe
Çok Okunanlar
Pirinç Fasulye Nohut Asla Böceklenmiyor!
Pirinç Fasulye Nohut Asla Böceklenmiyor!
İsrail'in Kanlı Saldırısına Sesler Yükseldi!
İsrail'in Kanlı Saldırısına Sesler Yükseldi!
Her Gün Banyo Yaparsanız Ne Olur?
Her Gün Banyo Yaparsanız Ne Olur?
Meteoroloji Uyardı: O İllerde Kar Yağışı Bekleniyor!
Meteoroloji Uyardı: O İllerde Kar Yağışı Bekleniyor!
İsrail'in Zulmüne Karşı Spor Dünyası Ayaklandı!
İsrail'in Zulmüne Karşı Spor Dünyası Ayaklandı!
Öne Çıkanlar KÜRECİK ÜSSÜ İSRAİL'E KALKAN OLUYOR! KÜRECİK ÜSSÜ İSRAİL'E KALKAN OLUYOR! Pirinç Fasulye Nohut Asla Böceklenmiyor! Pirinç Fasulye Nohut Asla Böceklenmiyor!