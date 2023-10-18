Fenerbahçe'nin Kasası Doldu! Bir Rekor Daha

Dzeko, Fred, Tadic, Szymanski gibi yıldızlar transfer edildi. Fenerbahçe, sezona oynadığı 16 resmi maçın tamamını kazanarak başladı. Bu müthiş performansla birlikte her maç Kadıköy'de tribünler doldu. Futbol takımının müthiş formu, en büyük etkisini ise forma satışlarında gösterdi. Sarı-Lacivertliler, 250 bin satış barajına daha önce en erken ocak ayında ulaşabilmişti. Dün kulüpten yapılan açıklamada, rekorun 3 ay geliştirilerek, bu sezon henüz ekim ayında 250 bin sayısına ulaştığı duyurularak, "Sizlerin desteğiyle kırılan bu rekor için hepinize binlerce teşekkür ediyoruz. Tutkunuzun eseri olan bu haberi paylaşmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin Kasası Doldu!

Fenerbahçe'nin yeni sezon taraftar formaları 1425 TL fiyatla satılıyor. 250 bin satış rakamına ulaşılmasıyla birlikte yaklaşık 356 milyon 250 bin TL gelir elde edildi. Puma'yla yapılan anlaşma gereği forma satışının yüzde 70'inin Fenerbahçe'ye kaldığı öne sürüldü. Buna göre Sarı-Lacivertliler'in kasasına yaklaşık 249 milyon TL para girdi. Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir forma tasarımı yapılması bekleniyor. Bu gerçekleşirse, 250 bin rakamının hızlıca artması muhtemel. Ligde gelecek bir şampiyonluk ise, forma satışında yeni rekorların kırılmasını sağlayabilir.