PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye para cezası verdi. TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, para cezasının gerekçesi de kamuoyuna duyuruldu.

PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), verdiği cezaları açıkladı.

Buna göre, PFDK, Fenerbahçe'ye 352 bin lira para cezası verdi. TFF'nin açıklamasında, kurul tarafından sarı-lacivertli kulübe Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 112 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 240 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan Teksüt Bandırmaspor'un kulüp başkanı Onur Göçmez'in de maçın ardından yaptığı basın açıklamasında hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları sebebiyle 100 bin lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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