Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor! İşte son 16 turunda oynanacak karşılaşmalar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Peki Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda hangi maçlar oynanacak? Karşılaşmalar saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan yeniden başlıyor! İşte son 16 turunda oynanacak karşılaşmalar
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor.

Büyük bir mücadeleye sahne olacak Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda, bugün ve yarın 4 karşılaşma yapılacak. Son 16 turu mücadelelerinin ilk maçları 20-21 Şubat'taki müsabakalarla tamamlanacak.

"Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselecek takımların belirleneceği, son 16 turundaki rövanş maçları, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerinde oynanacak.

Tamamı TSİ 23.00'te başlayacak son 16 turu ilk maçları programı şu şekilde:

Bugün (13 Şubat Salı)

• Leipzig (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
• Kopenhag (Danimarka) - Manchester City (İngiltere)

Yarın (14 Şubat Çarşamba)

• Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
• Paris Saint-Germain (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

20 Şubat Salı:

• Inter (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya)
• PSV (Hollanda) - Borussia Dortmund (Almanya)

21 Şubat Çarşamba:

• Porto (Portekiz) - Arsenal (İngiltere)
• Napoli (İtalya) - Barcelona (İspanya)

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# şampiyonlar ligi
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