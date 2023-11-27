Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta Başlıyor! İşte Haftanın Fikstürü ve Dev Maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 5. hafta heyecanı, 28 Kasım Salı günü (yarın) başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının 5. haftasında, yarın ve 29 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta Başlıyor! İşte Haftanın Fikstürü ve Dev Maçları
Şampiyonlar Ligi'nde 5. Hafta Başlıyor!
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Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda İngiltere temsilcisi Manchester United'ı 29 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te konuk edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta maçlarının programı şöyle:

28 Kasım Salı (Yarın):

20.45 Lazio (İtalya)-Celtic (İskoçya)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Royal Antwerp (Belçika)

23.00 Milan (İtalya)-Borussia Dortmund (Almanya)

23.00 Feyenoord (Hollanda)-Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Newcastle United (İngiltere)

23.00 Barcelona (İspanya)-Porto (Portekiz)

23.00 Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Leipzig (Almanya)

29 Kasım Çarşamba:

20.45 Galatasaray-Manchester United (İngiltere)

20.45 Sevilla (İspanya)-PSV Eindhoven (Hollanda)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Kopenhag (Danimarka)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Napoli (İtalya)

23.00 Real Sociedad (İspanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 Braga (Portekiz)-Union Berlin (Almanya)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Lens (Fransa)

23.00 Benfica (Portekiz)-Inter (İtalya)

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# uefa şampiyonlar ligi
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