Sparta Prag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! İşte zorlu karşılaşmayı yönetecek isim

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turunda Sparta Prag ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmanın hakemi belli oldu. 22 Şubat Perşembe akşamı son 16 tura kalacak takımın belirleneceği müsabakanın hakemi UEFA tarafından açıklandı.

Sparta Prag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! İşte zorlu karşılaşmayı yönetecek isim

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, eşleşmenin ilk maçını İstanbul'da seyircisi önünde 3-2 kazanmayı başarmıştı.

22 Şubat Perşembe akşamı Çekya'da oynanacak Sparta Prag-Galatasaray mücadelesiyle ilgili UEFA'dan açıklama geldi. UEFA, yaptığı açıklamayla karşılaşmada görev yapacak hakemi duyurdu.

UEFA'nın açıklamasına göre, Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Sarı-kırmızılıların deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.

Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Sparta Prag Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?Spor

Kaynak: Anadolu Ajansı

# sparta prag # Galatasaray # uefa avrupa ligi
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