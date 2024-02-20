Sparta Prag-Galatasaray maçının hakemi belli oldu! İşte zorlu karşılaşmayı yönetecek isim

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçında Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, eşleşmenin ilk maçını İstanbul'da seyircisi önünde 3-2 kazanmayı başarmıştı.

22 Şubat Perşembe akşamı Çekya'da oynanacak Sparta Prag-Galatasaray mücadelesiyle ilgili UEFA'dan açıklama geldi. UEFA, yaptığı açıklamayla karşılaşmada görev yapacak hakemi duyurdu.

UEFA'nın açıklamasına göre, Sparta Prag-Galatasaray maçını İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. Sarı-kırmızılıların deplasmanda oynayacağı mücadelede Taylor'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Gary Beswick ve Adam Nunn gerçekleştirecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise John Brooks olacak.