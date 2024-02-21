Süper Kupa maçının tarihi belli oldu! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama
29 Aralık günü Riyad'da oynanması planlanan ancak yaşanan aksaklıklar nedeniyle ertelenen Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçının tarihi belli oldu. Müsabaka ile ilgili duyuru yayınlayan TFF, karşılaşmanın oynanacağı yeri ve tarihi açıkladı.
Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Normal şartlarda sezon başında oynanması gereken ancak bu sene kulüplerin maddi gelir elde etmesi amacıyla 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması kararlaştırılan Süper Kupa maçı, maç günü yaşanan aksaklıklar nedeniyle oynanamamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüplerden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu.
Karşılaşmanın ertelenmesinin ardından, Süper Kupa maçının nerede ve ne zaman oynanacağı büyük merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili son açıklama TFF'den geldi. TFF, yaptığı duyuruda, maçın oynanacağı yeri ve tarihi kamuoyuna ilan etti.
SÜPER KUPA MAÇININ YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU!
TFF'den yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa müsabakasının 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de oynanacağı belirtildi.
Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip edeceği karşılaşmanın, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağı ifade edildi.
2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.— TFF (@TFF_Org) February 21, 2024