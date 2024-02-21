Süper Kupa maçının tarihi belli oldu! TFF'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklama

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Normal şartlarda sezon başında oynanması gereken ancak bu sene kulüplerin maddi gelir elde etmesi amacıyla 29 Aralık 2023'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanması kararlaştırılan Süper Kupa maçı, maç günü yaşanan aksaklıklar nedeniyle oynanamamıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve kulüplerden yapılan açıklamada, karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği duyurulmuştu.

Karşılaşmanın ertelenmesinin ardından, Süper Kupa maçının nerede ve ne zaman oynanacağı büyük merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili son açıklama TFF'den geldi. TFF, yaptığı duyuruda, maçın oynanacağı yeri ve tarihi kamuoyuna ilan etti.

SÜPER KUPA MAÇININ YERİ VE TARİHİ BELLİ OLDU!

TFF'den yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa müsabakasının 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de oynanacağı belirtildi.

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla takip edeceği karşılaşmanın, Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağı ifade edildi.