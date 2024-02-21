RTÜK'ten Kızılcık Şerbeti'ne ceza!

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) şok bir ceza geldi. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada cezanın sebebi de kamuoyuyla paylaşıldı.

RTÜK, vatandaşlardan gelen, "dizideki başörtülü kadınlara yaptırılan İsrail menşeili ürün reklamlarıyla ilgili" şikayetleri değerlendirmeye aldı. RTÜK, dizi hakkında hazırlanan izleme raporunu detaylı olarak ele aldı.

Dizi hakkında rapor hazırlayan uzmanlar, yapımda yer alan ürün yerleştirme uygulamalarının usulsüz olduğunu tespit etti. Ürün yerleştirme kurallarına göre reklamı yapılan markaya odaklanılmaması gerekirken, dizinin senaryosunun anılan tanıtıma göre uyarlandığı belirlendi.

Oluşturulan diyalogların abartılı şekilde ürünü överek ön plana çıkartmasını yasa ihlali olarak kabul eden RTÜK, 6112 sayılı Yasa'da geçen "Ürün yerleştirmede, ürün veya hizmetlerin kiralanması veya satın alınması doğrudan teşvik edilemez ve ürüne aşırı vurgu yapılamaz" hükmünü ihlal eden Show TV'ye idari para cezası uyguladı.