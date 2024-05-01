İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da, Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 210 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Kentteki gösteriler sırasında 28 polis memurunun da yaralandığı ifade edildi.

İstanbul'da 210 kişi gözaltına alındı!
Editör: Yasin Kerim Aşan
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde en hareketli kentlerden biri İstanbul oldu. Çok sayıda noktada yoğun önlemler alınırken Taksim Meydanı'na girişler de kapatılmıştı.

Megakentte 1 Mayıs gösterilerinin detaylarıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 210 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

Gözaltına alınan 210 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

28 POLİS MEMURU YARALANDI

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösterilerde polis memurlarından yaralananlar da oldu.

Kentte yapılan kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı.

Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları hastanelerde tedavi altına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul polisine teşekkür ettiİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul polisine teşekkür ettiGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

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