İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İstanbul polisine teşekkür etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Bakan Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da görev yapan polis ekiplerine teşekkür etti.

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan, toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul'daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle." ifadesini kullandı.