Saraçhane'de kışkırtma! Polislere taş ve sopalarla saldırdılar

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kışkırtma peşinde olan, CHP ve DEM Parti destekli gruplar Saraçhane'de toplandı. CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi parti ve gruplar, açıklamaların ardından Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti.

Gruplar, yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşmalarının ardından burada polis barikatıyla karşılaştı. Polis ekiplerinin Taksim Meydanı'na çıkışa izin verilmeyeceğini belirtmesi üzerine, gruplardaki bazı kişiler bu duruma tepki gösterdi.

Bazı göstericiler yerlerinden söktükleri kaldırım taşlarını yere vurup parçalara ayırarak polise atarken, bazıları da ellerindeki pet şişeleri polise fırlattı. Atılan taşlardan biri alanda görevli olan bir emniyet müdürünün yüzüne isabet etti.

Ellerindeki bayrak sopalarıyla da polise saldıran göstericiler, polisin biber gazıyla yaptığı müdahale üzerine geri çekildi.

Kemerin önünde bulunan polisler alanın boşaltılması uyarısında bulunduktan sonra eylemcilerin beklediği yere doğru yürüyerek barikat alanını genişletti.

Polis, grubun dağılması yönünde sık sık anonslarla uyarı yaparken, uyarıları dikkate almayan bazı göstericiler sloganlar eşliğinde bekleyişlerini sürdürdü.

Polis ekipleri, barikatı aşarak tekrar yürümek isteyen göstericileri aralıklarla müdahale ederek engelledi.

GRUPLAR ALANDAN AYRILMAYA BAŞLADI

Polis ekipleri, barikat alanını genişletip kademeli olarak grupları Saraçhane Meydanı'na kadar uzaklaştırdı. Atatürk Bulvarı'nda, bazı göstericilerin polise tekrar taş atması üzerine ekipler anonslarla "Yapmış olduğunuz eylem kanunsuzdur. Derhal dağılın." uyarısında bulundu.

Öte yandan, DİSK'in Saraçhane'de bulunan otobüsünden eylemin, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB'nin oluşturduğu 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin kararıyla sonlandırıldığı anonsu yapıldı.

Bu anonsun ardından gruplar Saraçhane bölgesinden ayrıldı. Bazı eylemciler ise alınan bu karara tepki gösterdi.

Meydandan ayrılan grupların bir kısmı Aksaray, bir kısmı ise Fatih yönüne doğru dağıldı.

Polis ekiplerinin boşaltılan Saraçhane Meydanı ve Bozdoğan Kemeri çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.