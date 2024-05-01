TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: "Vatan varsa sendika var, emek var"

Yüz binlerce işçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Bursa'da bir araya geldi. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ önderliğinde, Vatan Partisi'nin de katılımıyla Bursa'da büyük bir miting düzenlendi.

Ekonomik krizin faturasının kesildiği işçiler için bu yıl 1 Mayıs’ın teması "Vergide adalet" oldu. Bursa'da toplanan işçiler, vergi başta olmak üzere taleplerini mitingde haykırdı.

ERGÜN ATALAY: "VATAN VARSA, SENDİKA VAR, EMEK VAR"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Bursa'da gerçekleştirilen mitingde açıklamalarda bulundu.

Ergün Atalay'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- İşçiler, çalışma hayatının merkezidir. İşçinin emeği her yerdedir. Her yerde emeği olan işçiler, çoğu zaman hak ettiğini alamaz. Emekten yanayız. TÜRK-İŞ'in bu meseleye bir bakışı var. TÜRK-İŞ kurulduğu günden bugüne kadar, önce ülkesinden yana sonra temsil ettiği işçilerden yana. Dün öyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olmak durumunda.

- Buradan sesleniyorum ülkeyi yönetenlere, Meclis'e, siyasi partilere: Bu ucube sistemi bir an evvel düzeltin. Ekim ayında kanun Meclis'e gelene kadar, her sokakta olacağız, her alanda olacağız. Buradan ifade ediyorum: Memur sendikalarına, işçi sendikalarına, hep beraber bu mücadeleyi vermezsek temsil ettiğimiz insanlar ekonomik yönden, vergi üzerinden bedel ödemeye devam ederler.

- Bu vergiyle ilgili 4 ay evvel TÜRK-İŞ Genel Kurulu'nu yaptık. Kıdem tazminatıyla ilgili ülke gündemine getirirseniz, genel grev yapacağız. Aynı notkadayız, bir adım geri atmayız. Allah şahidim, Türkiye'yi durdururuz!

- Bu ülkede yarım asırdır biz aynı sorunları anlatmaya devam ediyoruz. Ekonomik sıkıntı birinci sıkıntımız. Vergi, taşeron, asgari ücret, örgütlenme, staj mağdurlarının meselesi, EYT'te problemi olan arkadaşlarımız. Bunlar bu ülkenin meselesi...

- Gündemde asgari ücret var. Bu sene asgari ücret görüşmelerinde 5 tane üyenin 4 tanesi asgari işçi. Bu kararı onlar verdi. Dediler ki bize, "Yılda 2 kere olsun, 18 bin lira olsun, bunu imzalamayın", gittik Cumhurbaşkanı'na "Bu asgari ücret senede 2 kere olmuyorsa, 18 bin lira olmuyorsa, biz bu meselede yokuz." Şimdi yine aynı noktadayız. Hem asgari ücrete zam yapılmalı hem enflasyon durdurulmalı.

- Günlerdir yeni Anayasa konuşuluyor. TÜRK-İŞ'in bir talebi var, sendikaların bir talebi var. Yeni Anayasa'nın adını bırakın, işçiyle ilgili yeni bir anayasa düzenlemeye ihtiyacımız var. Bu sistemle, bu gemiyi götürmemiz mümkün değil. Taleplerimizin başında işçi anayasası geliyor. Bir an evvel çıksın.

- Bugün 1 Mayıs. 54 vilayette 1 Mayıs'ı TÜRK-İŞ kutluyor. İşçinin bize nerede ihtiyacı varsa oradayız. Vergi meselesi Türkiye'nin gündeminde, dedik ki biz bu sene Bursa'dayız. Meclis'e ne kadar fazla işçi kökenli, işçiyle dost olan vekil sokarsanız, bu meseleleri daha rahat çözeriz.

TÜRK-İŞ SENEYE 1 MAYIS'I İSTANBUL'DA KUTLAYACAK

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, önümüzdeki yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayacakları şehri de açıkladı. Ergün Atalay, "Seneye İstanbul'dayız!" dedi.

- Türkiye'nin değişik alanlarında 1 Mayıs kutlanıyor. Temennimiz kimsenin burnu kanamadan herkes bu akşam evine dönsün, iş yerine dönsün. Maalesef İstanbul'da istenmeyen görüntüler var. Seneye karar aldık, seneye İstanbul'dayız! Seneye İstanbul'da daha görkemli bir şekilde, 1 Mayıs nasıl yapılıyor, bugün bu alanda gösterdiğimiz gibi seneye orada göstereceğiz.

- Bu ülkede nefes alıyoruz. Bu topraklarda beraber geziyoruz. Bu ülkede yaşayanlar, bu ülkede nefes alanlar; bayrakla problemi olmayacak, Atatürk'le problemi olmayacak, İstiklal Marşı'yla ilgili problemi olmayacak, devlet başkanıyla ilgili problemi olmayacak, emekle ilgili problemi olmayacak, kadınla ilgili problemi olmayacak. Bu ülkede yaşıyorsa, bu saydıklarıma uymak mecburiyetindeler. Vatan varsa, ülke varsa, sendika var, parti var, dernek var, oda var. TÜRK-İŞ, Türkiye'den yana olma yolculuğunu devam ettirecek, işçiden yana olma yolculuğunu devam ettirecek.

"BUNLARIN ARKASINDA EMPERYALİSTLER VAR, ABD VAR"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, konuşmasında terör sorunu ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

- Bu ülkede, 50 yıldır bir terör örgütü var. Canımızı alıyor, paramızı alıyor. Buna dur demediğimiz müddetçe, bunların arkasında emperyalistler var. Bunların arkasında ABD var. Silah vermeye, para vermeye, akıl vermeye devam ediyorlar. TÜRK-İŞ, 15 Temmuz'da da bunların karşısındaydı, bugün de bunların karşısında.