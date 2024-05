TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay: "Vatan varsa sendika var, emek var"

Yüz binlerce işçi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Bursa'da bir araya geldi. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu TÜRK-İŞ önderliğinde, Vatan Partisi'nin de katılımıyla Bursa'da büyük bir miting düzenlendi.

Ekonomik krizin faturasının kesildiği işçiler için bu yıl 1 Mayıs’ın teması "Vergide adalet" oldu. Bursa'da toplanan işçiler, vergi başta olmak üzere taleplerini mitingde haykırdı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Bursa'da gerçekleştirilen mitingde açıklamalarda bulundu.

Ergün Atalay'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

- İşçiler, çalışma hayatının merkezidir. İşçinin emeği her yerdedir. Her yerde emeği olan işçiler, çoğu zaman hak ettiğini alamaz. Emekten yanayız. TÜRK-İŞ'in bu meseleye bir bakışı var. TÜRK-İŞ kurulduğu günden bugüne kadar, önce ülkesinden yana sonra temsil ettiği işçilerden yana. Dün öyleydi, bugün böyle, yarın da böyle olmak durumunda.

- Buradan sesleniyorum ülkeyi yönetenlere, Meclis'e, siyasi partilere: Bu ucube sistemi bir an evvel düzeltin. Ekim ayında kanun Meclis'e gelene kadar, her sokakta olacağız, her alanda olacağız. Buradan ifade ediyorum: Memur sendikalarına, işçi sendikalarına, hep beraber bu mücadeleyi vermezsek temsil ettiğimiz insanlar ekonomik yönden, vergi üzerinden bedel ödemeye devam ederler.