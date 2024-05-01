Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı: "İşçi sınıfının kaderi milli devlet"

Türk-İş ve Vatan Partisi, 1 Mayıs’ı Bursa’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda coşkuyla kutluyor. 'Vergide adalet' talebini ile on binleri buluşturan konfederasyon, 'Yoksulluğa, hayat pahalılığına, esnek çalışmaya, kayıt dışı istihdama, taşeronlaşmaya, sendikasızlaşmaya' karşı meydanlarda.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı 1 Mayıs alanından önemli açıklamalarda bulundu. Bursalı, "Emekçilerin sorunları çözülmeden milli devleti savunamayız. O bakımdan bugün bize düşen, Türkiye'ye düşen görev, vatan ve emek mücadelesini birleştirmektir. Ekonomik kriz emekçilerimizin sırtına yıkılmaya çalışıldı. Batıyla uyumlu ekonomik program emekçilerin sırtına yıkıldı." ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı şunları ifade etti:

- Öncelikle sizlerin de buradaki bütün emekçilerin 1 Mayıs'ını kutluyoruz. Burada bugün Vatan Partisi olarak Türk İş'le birlikte olmaktan gurur duyuyoruz. Türkiye'nin sarsılmaz kalesini gördük. Türk Metal İş gerçekten bir yumruk halinde. İşçi sınıfının, vatanın ve emeğin Türkiye'nin haklarını savunmak için bugün buradalar. Şimdi bugün 1 Mayıs'ın temel görevi vatan ve emek mücadelesini birleştirmektir. Türk-İş bunu çok güzel yapıyor ve bugün Türkiye'nin içine girdiği koşullar, yani büyük dış tehditler namlularını uzatmışken, iç cephede ekonomik zorluklar yaşarken, işçi sınıfımız bir üretim ordusu olarak umut veriyor, güven veriyor. Milli devletin sorunlarını çözmeden işçilerin sorunlarını çözemeyiz. Emekçilerin sorunları çözülmeden milli devleti savunamayız. O bakımdan bugün bize düşen, Türkiye'ye düşen, bu vatan ve emek mücadelesini birleştirmektir. Ekonomik kriz emekçilerimizin sırtına yıkılmaya çalışıldı. Batıyla uyumlu ekonomik program emekçilerin sırtına yıkıldı. Türkiye'nin kaynakları var. Yurtdışı bankalarında yatıyor. Bu kaynaklar faizcilere gidecek ama emekçiler geçim derdi yaşayacak. Bunu kabul etmiyoruz. Türkiye'ye bir üretim devrimi lazım. Türk-İş'e de işçi sınıfımıza da sonsuz güveniyoruz. İşçi sınıfının kaderi milli devletin kaderiyle ortaktır. Bu bakımdan işçi sınıfına da önemli sorumluluklar düşmektedir. Nedir o sorumluluk? Örgütlenmektir. İşçiler siyasete ağırlığını koyacak. Türkiye'nin sorunlarına gözlerini kapatmayacaklar. Nerede örgütlenecekler? Vatan Partisi'nde. Vatan Partisi işçilerin haklarını savunan öncü partidir. O yüzden buradayız. Emekçilerimizle birlikteyiz. Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ergün Atalay da büyük bir şans. Onların başlattığı vergide adalet mücadelesini selamlıyoruz. Bütün emekçilerimizin bayramını kutluyoruz.