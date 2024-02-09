Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmada görev yapacak isimler
Trendyol Süper Lig'de heyecan 25. hafta maçlarıyla devam edecek. 9-10-11 ve 12 Şubat tarihlerinde oynanacak karşılaşmlar öncesi TFF'den yapılan açıklamayla birlikte maçlarda düdük çalacak hakemler de belli oldu. İşte zorlu müsabakaları yönetecek isimler...
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 9-10-11 ve 12 Şubat tarihlerinde 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Kritik mücadeleler öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada maçlarda görev yapacak hakemlerin isimleri duyuruldu.
İşte TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 25. haftada düdük çalacak hakemler:
9 Şubat Cuma:
20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan
10 Şubat Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Zorbay Küçük
19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
11 Şubat Pazar:
13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın
16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
12 Şubat Pazartesi:
17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: Kadir Sağlam
Kaynak: Anadolu Ajansı