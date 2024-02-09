Süper Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı! İşte karşılaşmada görev yapacak isimler

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 9-10-11 ve 12 Şubat tarihlerinde 25. hafta karşılaşmaları oynanacak.

Kritik mücadeleler öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada maçlarda görev yapacak hakemlerin isimleri duyuruldu.

İşte TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 25. haftada düdük çalacak hakemler:

9 Şubat Cuma:

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Kasımpaşa: Burak Pakkan

10 Şubat Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Siltaş Yapı Pendikspor: Zorbay Küçük

19.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

11 Şubat Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Çaykur Rizespor: Emre Kargın

16.00 İstanbulspor-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-MKE Ankaragücü: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay

12 Şubat Pazartesi:

17.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

20.00 Yılport Samsunspor-Bitexen Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

20.00 Mondihome Kayserispor-Beşiktaş: Kadir Sağlam