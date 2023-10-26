Taraftarlar Kulübün Uyarısını Dinlemedi! Celtic Taraftarı Filistin Bayrağı Yasağına Aldırmadı

İskoçya ekibi Celtic UEFA Şampiyonlar Ligi 3.haftasında dün evinde oynadığı Atletico Madrid maçında taraftar yasağa aldırış etmeden Fislitin bayraklarını çıkardı. İşte o görüntüler...

Taraftarlar Kulübün Uyarısını Dinlemedi! Celtic Taraftarı Filistin Bayrağı Yasağına Aldırmadı
Taraftarlar Kulübün Uyarısını Dinlemedi! Celtic Taraftarı Filistin Bayrağı Yasağına Aldırmadı
Editör: Nihat Çarboğa

Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. maçında Celtic ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Celtic Taraftarı Filistin Bayrağı Yasağına Aldırmadı!

Celtic Kulübü, Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid maçına Filistin bayraklarıyla gelinmemesi için çağrı yaptı.

İskoç taraftarlar, kulübün bu çağrısına rağmen buna kulak asmadı ve tribünlerde birçok Filistin bayrağı açıldı.

Taraftarlar Kulübün Uyarısını Dinlemedi! Celtic Taraftarı Filistin Bayrağı Yasağına Aldırmadı - Resim : 1

Öte yandan Celtic Kulübü, taraftarlarından İsrail - Filistin çatışmasıyla alakalı hiçbir pankart, bayrak veya sembolü stada getirmemelerini isterken, Celtic taraftarı, giydikleri kıyafetlerle Filistin bayrağı koreografisi yaptı.

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